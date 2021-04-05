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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم وسم "مقاطعة الإمارات" يفجر جدلا بين المغردين في منصات عربية

جدل على مواقع التواصل عنوانه وسم (هاشتاغ) “مقاطعة الإمارات” الذي جاء ضمن حملة أطلقها ناشطون للدعوة لمقاطعة دولة الإمارات بسبب مواقفها من التطبيع والقضية الفلسطينية.

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