search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
23:02
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وسم "مقاطعة الإمارات" يفجر جدلا بين المغردين في منصات عربية
جدل على مواقع التواصل عنوانه وسم (هاشتاغ) “مقاطعة الإمارات” الذي جاء ضمن حملة أطلقها ناشطون للدعوة لمقاطعة دولة الإمارات بسبب مواقفها من التطبيع والقضية الفلسطينية.
اقرأ المزيد
5/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
شعر الملكة تي يلفت الأنظار في موكب نقل المومياوات الملكية.. ما سر جماله؟
play
01:22
نقل المومياوات الملكية.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الموكب الفرعوني
play
12:40
بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات
play
23:27
"أنا غلطان".. قالها وزير النقل المصري فكيف كان الرد على منصات التواصل؟
play
03:21
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
شعر الملكة تي يلفت الأنظار في موكب نقل المومياوات الملكية.. ما سر جماله؟
play
01:22
نقل المومياوات الملكية.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الموكب الفرعوني
play
12:40
بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات
play
23:27
"أنا غلطان".. قالها وزير النقل المصري فكيف كان الرد على منصات التواصل؟
play
03:21
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري
مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثانية لسد النهضة؟
ما وراء الخبر- مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثاني لسد النهضة؟
شعر الملكة تي يلفت الأنظار في موكب نقل المومياوات الملكية.. ما سر جماله؟
الأكثر قراءة
لماذا عليك شرب نصف كوب من عصير الشمندر الأحمر يوميا؟
حب وقتل.. شابان مسلمان يقتلان كامل أفراد أسرتهما ثم ينتحران بتكساس الأميركية
أطاح بعشرات القيادات العسكرية ويبني حاملات طائرات.. خطة الرئيس الصينى لإعادة إحياء أكبر جيش في العالم
أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟