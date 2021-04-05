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23:02

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

وسم "مقاطعة الإمارات" يفجر جدلا بين المغردين في منصات عربية

جدل على مواقع التواصل عنوانه وسم (هاشتاغ) “مقاطعة الإمارات” الذي جاء ضمن حملة أطلقها ناشطون للدعوة لمقاطعة دولة الإمارات بسبب مواقفها من التطبيع والقضية الفلسطينية.
5/4/2021
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(الجزيرة)

نقل المومياوات الملكية.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الموكب الفرعوني

12:40
(الجزيرة)

بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات

23:27

"أنا غلطان".. قالها وزير النقل المصري فكيف كان الرد على منصات التواصل؟

03:21
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