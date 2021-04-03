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12:40
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
نقل المومياوات الملكية.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الموكب الفرعوني
يتابع رواد مواقع التواصل الموكب الملكي الفرعوني لنقل 22 من المومياوات من المتحف المصري بالقاهرة إلى مكان عرضها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
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3/4/2021
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آخر تحديث: 3/4/2021
09:40 PM (مكة المكرمة)
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