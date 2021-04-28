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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم أنقذوا حي الشيخ جراح.. حملة على المنصات لإيقاف تهجير الاحتلال الإسرائيلي للأهالي

أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح” في مدينة القدس، وذلك مع اقتراب موعد بت محكمة إسرائيلية في قرار هدم عشرات منازل لفلسطينيين في الحي.

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