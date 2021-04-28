search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
04:17
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أنقذوا حي الشيخ جراح.. حملة على المنصات لإيقاف تهجير الاحتلال الإسرائيلي للأهالي
أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح” في مدينة القدس، وذلك مع اقتراب موعد بت محكمة إسرائيلية في قرار هدم عشرات منازل لفلسطينيين في الحي.
اقرأ المزيد
28/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
9 إعدامات في قضية كرداسة بينهم شيخ ثمانيني.. غضب في منصات التواصل واستنكار لعدم مراعاة رمضان
play
07:04
القدس تنتصر.. منصات التواصل تحتفي بإزالة حواجز الاحتلال
play
04:54
تضامنا مع القدس.. حملات في المنصات العربية تدعو لمقاطعة الإمارات
play
03:03
اللبنانيون غاضبون من دولتهم بعد ضبط السعودية رمانا لبنانيا محشوا بالمخدرات
play
04:54
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
9 إعدامات في قضية كرداسة بينهم شيخ ثمانيني.. غضب في منصات التواصل واستنكار لعدم مراعاة رمضان
play
07:04
القدس تنتصر.. منصات التواصل تحتفي بإزالة حواجز الاحتلال
play
04:54
تضامنا مع القدس.. حملات في المنصات العربية تدعو لمقاطعة الإمارات
play
03:03
اللبنانيون غاضبون من دولتهم بعد ضبط السعودية رمانا لبنانيا محشوا بالمخدرات
play
04:54
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
زعيم منظمة أطباء بلاحدود.. يجب إلغاء براءة الاختراع فيما يتعلق باللقاحات ضد الأوبئة
بلا حدود.. رئيس منظمة أطباء بلا حدود ينتقد براءة الاختراع للقاحات
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/28)
الشريعة والحياة في رمضان- للتجديد الديني شروط وصفات يجب أن تتوفر في المجدد
الأكثر قراءة
صنف خائنا في باكستان وبطلا في أميركا.. تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد "سي آي إيه" في قتل بن لادن
الصوم شاق لكن كسره ممنوع.. كيف دخل رمضان بيت أميركي مسيحي؟
حليف مهم ولكن.. بلينكن يرسم خطوط العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا
مع أنها أكبر منتج له.. هذه الأسباب تدفع أميركا إلى شراء النفط من روسيا