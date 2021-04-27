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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

9 إعدامات في قضية كرداسة بينهم شيخ ثمانيني.. غضب في منصات التواصل واستنكار لعدم مراعاة رمضان

تفاعل رواد منصات التواصل المصرية عبر وسم “كرداسة”، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا، في ما تعرف بواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
27/4/2021
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(الجزيرة)

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03:03
(الجزيرة)

اللبنانيون غاضبون من دولتهم بعد ضبط السعودية رمانا لبنانيا محشوا بالمخدرات

04:54
(الجزيرة)

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22:53
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