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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم 9 إعدامات في قضية كرداسة بينهم شيخ ثمانيني.. غضب في منصات التواصل واستنكار لعدم مراعاة رمضان

تفاعل رواد منصات التواصل المصرية عبر وسم “كرداسة”، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا، في ما تعرف بواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

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