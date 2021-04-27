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07:04
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
9 إعدامات في قضية كرداسة بينهم شيخ ثمانيني.. غضب في منصات التواصل واستنكار لعدم مراعاة رمضان
تفاعل رواد منصات التواصل المصرية عبر وسم “كرداسة”، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا، في ما تعرف بواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
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27/4/2021
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