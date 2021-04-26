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04:54
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
القدس تنتصر.. منصات التواصل تحتفي بإزالة حواجز الاحتلال
احتفى رواد المنصات الفلسطينية والعربية بإزالة الحواجز الحديدية التي أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر رمضان بالقدس، والتي شهدت مواجهات عنيفة واعتداءات واعتقالات من قبل الاحتلال.
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26/4/2021
-
|
آخر تحديث: 26/4/2021
11:30 PM (مكة المكرمة)
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