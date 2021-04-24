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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم اللبنانيون غاضبون من دولتهم بعد ضبط السعودية رمانا لبنانيا محشوا بالمخدرات

لا تزال منصات التواصل في لبنان تتفاعل عبر هاشتاغ (وسم) “الحرب على المخدرات”، وذلك بعد قرار السلطات السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من يوم غد الأحد.

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