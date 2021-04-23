22:53

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم القدس تنتفض.. منصات التواصل تتفاعل مع مواجهات المدينة المحتلة

على وقع الأحداث الجارية في القدس المحتلة، عاشت منصات التواصل العربية منذ الليلة الماضية ما يشبه مظاهرة إلكترونية داعمة للقدس وأهلها.

اقرأ المزيد