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22:53

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

القدس تنتفض.. منصات التواصل تتفاعل مع مواجهات المدينة المحتلة

على وقع الأحداث الجارية في القدس المحتلة، عاشت منصات التواصل العربية منذ الليلة الماضية ما يشبه مظاهرة إلكترونية داعمة للقدس وأهلها.
23/4/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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تفاعلات واسعة مع إغلاق فيسبوك حسابات تابعة للاستخبارات الفلسطينية.. ما القصة؟

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تكدس جثامين وتسرب دماء في مستشفى.. جدل في المنصات السودانية ودعوات لإنقاذ الموقف

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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

تفاعلات واسعة مع إغلاق فيسبوك حسابات تابعة للاستخبارات الفلسطينية.. ما القصة؟

03:15
(الجزيرة)

اختطف طليقته وطعنها في صدرها.. غضب في المنصات الكويتية من جريمة صباح السالم

03:27
(الجزيرة)

بعد أسبوع من انطلاق مسلسلات رمضان.. جدل كبير في المنصات بالسعودية ومصر واليمن

08:56
(الجزيرة)

تكدس جثامين وتسرب دماء في مستشفى.. جدل في المنصات السودانية ودعوات لإنقاذ الموقف

03:44
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