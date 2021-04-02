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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/2) التفاعل مع وسم (هاشتاغ) “لا لترحيل حسنة الحريري”، بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.

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