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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.. وسم "لا لترحيل حسنة الحريري" يجتاح المنصات

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/4/2) التفاعل مع وسم (هاشتاغ) “لا لترحيل حسنة الحريري”، بعد مطالبة خنساء حوران بمغادرة الأردن.
2/4/2021
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02:16
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

03:39
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