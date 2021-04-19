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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تكدس جثامين وتسرب دماء في مستشفى.. جدل في المنصات السودانية ودعوات لإنقاذ الموقف

أثارت حادثة تكدس جثامين وتسرب الدماء من الثلاجة المخصصة لحفظها في مستشفى التميز بالعاصمة السودانية الخرطوم جدلا واسعا في البلاد.

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