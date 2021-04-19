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03:44

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تكدس جثامين وتسرب دماء في مستشفى.. جدل في المنصات السودانية ودعوات لإنقاذ الموقف

أثارت حادثة تكدس جثامين وتسرب الدماء من الثلاجة المخصصة لحفظها في مستشفى التميز بالعاصمة السودانية الخرطوم جدلا واسعا في البلاد.
19/4/2021
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(الجزيرة)

الإمارات تهنئ إسرائيل بما يسمى عيد الاستقلال.. والفلسطينيون يردون "استقلالهم نكبتنا"

04:38
(الجزيرة)

وفاة أكبر محتال في العالم.. كم سرق؟ وكيف تمكن من خداع الناس؟

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مقطع أفشل مسلسل من نشرتكم (مواقع التواصل الإجتماعي)

"أفشل مسلسل" في رمضان.. نشطاء سعوديون يقيمون الأعمال الدرامية ببلادهم

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