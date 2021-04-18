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04:18

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

طالبوا بحظر التجوال والعمل على إنقاذها.. سوهاج تستغيث يتصدر المنصات المصرية

تصدر وسم “سوهاج تستغيث” في المنصات المصرية، بعد مطالبات الأهالي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من تفشي جائحة كورونا في المحافظة المصرية.
18/4/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

الإمارات تهنئ إسرائيل بما يسمى عيد الاستقلال.. والفلسطينيون يردون "استقلالهم نكبتنا"

04:38
(الجزيرة)

وفاة أكبر محتال في العالم.. كم سرق؟ وكيف تمكن من خداع الناس؟

24:27
مقطع أفشل مسلسل من نشرتكم (مواقع التواصل الإجتماعي)

"أفشل مسلسل" في رمضان.. نشطاء سعوديون يقيمون الأعمال الدرامية ببلادهم

04:44
(الجزيرة)

بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

02:26
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