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04:18
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
طالبوا بحظر التجوال والعمل على إنقاذها.. سوهاج تستغيث يتصدر المنصات المصرية
تصدر وسم “سوهاج تستغيث” في المنصات المصرية، بعد مطالبات الأهالي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من تفشي جائحة كورونا في المحافظة المصرية.
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18/4/2021
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