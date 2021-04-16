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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

وفاة أكبر محتال في العالم.. كم سرق؟ وكيف تمكن من خداع الناس؟

نشط اسم بيرني مادوف، وهو منفذ أكبر عملية احتيال في التاريخ، على منصات التواصل بعد الإعلان عن وفاته في السجن عن عمر ناهز 82 عاما، لكن كيف بدأت قصة الاحتيال هذه؟ ومن هذا الشخص؟
16/4/2021
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مقطع أفشل مسلسل من نشرتكم (مواقع التواصل الإجتماعي)

"أفشل مسلسل" في رمضان.. نشطاء سعوديون يقيمون الأعمال الدرامية ببلادهم

04:44
(الجزيرة)

بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

02:26
(الجزيرة)

كلٌّ على طريقته.. العالم يحتفل برمضان ودبي تسمح بتقديم الطعام علانية خلال ساعات الصيام

09:16
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