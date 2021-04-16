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24:27
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وفاة أكبر محتال في العالم.. كم سرق؟ وكيف تمكن من خداع الناس؟
نشط اسم بيرني مادوف، وهو منفذ أكبر عملية احتيال في التاريخ، على منصات التواصل بعد الإعلان عن وفاته في السجن عن عمر ناهز 82 عاما، لكن كيف بدأت قصة الاحتيال هذه؟ ومن هذا الشخص؟
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16/4/2021
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