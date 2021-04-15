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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"أفشل مسلسل" في رمضان.. نشطاء سعوديون يقيمون الأعمال الدرامية ببلادهم

عادت المسلسلات الرمضانية -مثل كل عام- إلى دائرة الجدل على منصات التواصل، إذ تصدر وسم “أفشل مسلسل” قائمة التداول السعودية على تويتر.
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202111:16 PM (مكة المكرمة)
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

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كلٌّ على طريقته.. العالم يحتفل برمضان ودبي تسمح بتقديم الطعام علانية خلال ساعات الصيام

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تصريحات كاتب فرنسي تثير غضب المنصات الجزائرية.. ماذا قال؟

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متضامن مع معتز وناصر.. وسم يفجر مواقع التواصل بعد توقف برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"

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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

02:26
(الجزيرة)

كلٌّ على طريقته.. العالم يحتفل برمضان ودبي تسمح بتقديم الطعام علانية خلال ساعات الصيام

09:16
(الجزيرة)

تصريحات كاتب فرنسي تثير غضب المنصات الجزائرية.. ماذا قال؟

02:34

متضامن مع معتز وناصر.. وسم يفجر مواقع التواصل بعد توقف برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"

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بعد الهجوم على "نطنز".. ما فرص نجاح المفاوضات بشأن ملف إيران النووي؟

A view of the Natanz uranium enrichment facility 250 km (155 miles) south of the Iranian capital Tehran, in this Maxar Technologies satellite image taken last week and obtained by Reuters on April 12, 2021. Satellite image ©2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. (رويترز)

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