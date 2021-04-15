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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "أفشل مسلسل" في رمضان.. نشطاء سعوديون يقيمون الأعمال الدرامية ببلادهم

عادت المسلسلات الرمضانية -مثل كل عام- إلى دائرة الجدل على منصات التواصل، إذ تصدر وسم “أفشل مسلسل” قائمة التداول السعودية على تويتر.

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