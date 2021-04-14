02:26

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

شهد وسم “سولافة مجدي” تفاعلا واسعا واحتفاء بالإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد بعد حبس دام عاما ونصف العام.

اقرأ المزيد