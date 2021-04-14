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02:26

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد حبس دام عاما ونصف العام.. الإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها يثير تفاعلا واسعا في مصر

شهد وسم “سولافة مجدي” تفاعلا واسعا واحتفاء بالإفراج عن الصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد بعد حبس دام عاما ونصف العام.
14/4/2021
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FILE PHOTO: Iranian President Hassan Rouhani attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of a session of the Supreme Eurasian Economic Council In Yerevan, Armenia October 1, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY//File Photo (رويترز)

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