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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تصريحات كاتب فرنسي تثير غضب المنصات الجزائرية.. ماذا قال؟

أثار السياسي والكاتب الفرنسي، غيوم بيغو، غضب منصات التواصل الجزائرية، بعد حديث له في مقابلة تلفزيونية، عن ضرورة شكر الجزائريين بلاده على غزوها لهم.

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