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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

متضامن مع معتز وناصر.. وسم يفجر مواقع التواصل بعد توقف برنامجيهما على قناتي "الشرق" و"مكملين"

تصدر وسم متضامن مع معتز وناصر الأكثر تداولا بعد إعلان الإعلاميين المصريين المعارضين توقف برنامجيهما على قناتي “الشرق” و”مكملين”، اللتين تبثان من إسطنبول.
11/4/2021
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