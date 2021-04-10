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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بشريحة خفية في الدماغ.. تقنية تقرأ أفكارك وتمكنك من استخدام هاتفك ذهنيا أسرع من الإبهام

نشرت شركة نيورالينك المملوكة من قبل الملياردير إيلون ماسك والمختصة بالشرائح الدماغية مقطعاً أظهر قيام قرد زُرعت بعقله شريحة من تطوير الشركة بالتحكم بلعبة فيديو.

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