البث الحي
03:21

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"أنا غلطان".. قالها وزير النقل المصري فكيف كان الرد على منصات التواصل؟

تابعت “نشرتكم” (2021/4/1) الجدل الذي أثاره وزير النقل المصري كامل الوزير في منصات التواصل بعد تصريح له أقر فيه بمسؤوليته عن الخطأ الذي أدى إلى حادثة القطارين في سوهاج.
1/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

02:16
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

03:39
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

02:16
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

03:39
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما الذي دفع تركيا لتغيير سياساتها مع جيرانها؟

(الجزيرة)

أميركا تخفض قواتها بالمنطقة.. لماذا الآن وكيف سيؤثر ذلك على دول الخليج؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- لماذا قررت واشنطن تخفيف وجودها العسكري بمنطقة الشرق الأوسط؟

(الجزيرة)

بلا حدود- مع أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني السابق

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

امتهنوا القتل والخطف وتجولوا بالأسود لبث الذعر.. كوابيس "عصابة الكاني" تخيم على ترهونة الليبية

أقرباء ضحايا قتلوا في ترهونة خلال جنازة عام 2019 (رويترز)

محمد بازوم أول رئيس عربي للنيجر

محمد بازوم أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية (الأوروبية)

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟