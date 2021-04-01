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03:21
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"أنا غلطان".. قالها وزير النقل المصري فكيف كان الرد على منصات التواصل؟
تابعت “نشرتكم” (2021/4/1) الجدل الذي أثاره وزير النقل المصري كامل الوزير في منصات التواصل بعد تصريح له أقر فيه بمسؤوليته عن الخطأ الذي أدى إلى حادثة القطارين في سوهاج.
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1/4/2021
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