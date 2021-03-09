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08:57

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه

هزت حادثة في منطقة المعادي بالقاهرة الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يظهر شخصا يتحرش بطفلة داخل مبنى قبل أن تظهر امرأة وتنقذ الضحية.
9/3/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

غضب من تدهور سعر الليرة.. "الإطارات المشتعلة" تملأ الشوارع والمنصات اللبنانية

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"فاشيون ومروّجون لكراهية الإسلام".. اتهامات لأستاذين بمعهد فرنسي تعيد جدل الإسلاموفوبيا

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مصري يفقد 10 من أقاربه في حادث مروري ووسم "الكريمات" يشعل مواقع التواصل

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لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

22:54
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

غضب من تدهور سعر الليرة.. "الإطارات المشتعلة" تملأ الشوارع والمنصات اللبنانية

05:16
(الجزيرة)

"فاشيون ومروّجون لكراهية الإسلام".. اتهامات لأستاذين بمعهد فرنسي تعيد جدل الإسلاموفوبيا

03:40
(الجزيرة)

مصري يفقد 10 من أقاربه في حادث مروري ووسم "الكريمات" يشعل مواقع التواصل

03:15

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

22:54
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/9)

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