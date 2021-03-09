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08:57
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه
هزت حادثة في منطقة المعادي بالقاهرة الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يظهر شخصا يتحرش بطفلة داخل مبنى قبل أن تظهر امرأة وتنقذ الضحية.
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9/3/2021
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