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05:16
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
غضب من تدهور سعر الليرة.. "الإطارات المشتعلة" تملأ الشوارع والمنصات اللبنانية
يستمر التفاعل في لبنان عبر وسم (هاشتاغ) “الإطارات المشتعلة” مع تزايد الغضب الشعبي إثر استمرار التدهور الاقتصادي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.
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8/3/2021
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