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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مصري يفقد 10 من أقاربه في حادث مروري ووسم "الكريمات" يشعل مواقع التواصل

تصدر وسم (هاشتاغ) “الكريمات” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة 18 شخصا وجرح آخرين، بينهم 10 من أسرة واحدة، في حادث سير على طريق الكريمات جنوب القاهرة.
6/3/2021
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