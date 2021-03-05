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22:54
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل
أثارت تصريحات لأحمد قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وجامعة الدول العربية، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في أكثر من بلد عربي.
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5/3/2021
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