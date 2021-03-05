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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

أثارت تصريحات لأحمد قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وجامعة الدول العربية، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في أكثر من بلد عربي.
5/3/2021
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01:59
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مساحات نقاش صوتية.. هل يسحب تويتر سبيسز البساط من تحت كلوب هاوس؟

22:14
(الجزيرة)

الشمال للحوثيين والجنوب للانتقالي.. عيدروس الزبيدي يثير غضبا على المنصات اليمنية

24:14
(الجزيرة)

"مصر محتلة بالوكالة".. وسم يشعل مواقع التواصل ومطالب بانتشال المواطن من مستنقع الأزمات

03:07
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