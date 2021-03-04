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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"المحرض قاتل" عنوان حملة في العراق تظهر غضب المغردين.. لماذا؟

في العراق سلطت حملة إلكترونية الضوء على التحريض ضد النشطاء والمتظاهرين، حيث تفاعل الناشطون والمغردون على المنصات العراقية مع الحملة عبر هاشتاغ #المحرض_قاتل.
4/3/2021
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22:14
(الجزيرة)

الشمال للحوثيين والجنوب للانتقالي.. عيدروس الزبيدي يثير غضبا على المنصات اليمنية

24:14
(الجزيرة)

"مصر محتلة بالوكالة".. وسم يشعل مواقع التواصل ومطالب بانتشال المواطن من مستنقع الأزمات

03:07
(الجزيرة)

حذروا من الكارثة.. المنصات المصرية تتفاعل مع أسوان فكيف رد مسؤولو المحافظة؟

03:01
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