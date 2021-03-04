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01:59
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"المحرض قاتل" عنوان حملة في العراق تظهر غضب المغردين.. لماذا؟
في العراق سلطت حملة إلكترونية الضوء على التحريض ضد النشطاء والمتظاهرين، حيث تفاعل الناشطون والمغردون على المنصات العراقية مع الحملة عبر هاشتاغ #المحرض_قاتل.
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4/3/2021
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