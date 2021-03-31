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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

أثار الفنان اللبناني راغب علامة جدلا على منصات التواصل العربية بسبب إعلانه عبر حسابه بتويتر تلقيه اللقاح ضد كورونا في الإمارات، بعد أن كان قد أعلن معارضته الشديدة للقاح واعتبره مؤامرة قبل أشهر قليلة.

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