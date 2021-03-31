البث الحي
02:16

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

أثار الفنان اللبناني راغب علامة جدلا على منصات التواصل العربية بسبب إعلانه عبر حسابه بتويتر تلقيه اللقاح ضد كورونا في الإمارات، بعد أن كان قد أعلن معارضته الشديدة للقاح واعتبره مؤامرة قبل أشهر قليلة.
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202109:10 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

03:39
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
(الجزيرة)

ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

01:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

03:39
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
(الجزيرة)

ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

01:56
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

بلا حدود- مع أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني السابق

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/31)

(الجزيرة)

الميسري: لا حل في اليمن إلا بهزيمة الحوثي والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية إيرانية

(الجزيرة)

ما السر وراء التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

أخبار جيدة في حربنا ضد كورونا

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما

قبل 600 يوم على انطلاق المونديال.. تعرف على جاهزية ملاعب كأس العالم 2022

ملعب البيت في مدينة الخور يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 (الجزيرة)