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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

أثارت حادثة مرورية أدت إلى وفاة فتاة في طريق الجلالة جدلا واسعا على منصات التواصل المصرية وتداول نشطاء بشكل مكثف مقطعا مصورا وثق تفاصيل الحادثة حيث كانت الفتاة تقود السيارة عكس اتجاه السير بسرعة فائقة

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