البث الحي
03:39

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

أثارت حادثة مرورية أدت إلى وفاة فتاة في طريق الجلالة جدلا واسعا على منصات التواصل المصرية وتداول نشطاء بشكل مكثف مقطعا مصورا وثق تفاصيل الحادثة حيث كانت الفتاة تقود السيارة عكس اتجاه السير بسرعة فائقة
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202109:41 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

02:16
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
(الجزيرة)

ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

01:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

02:16
(الجزيرة)

إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

02:42
(الجزيرة)

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

08:58
(الجزيرة)

ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

01:56
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

بعد أن وصفه بالمؤامرة.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا ويثير غضب المنصات

(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- ماذا أنجزت قوى الثورة والمعارضة السورية؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/30)

(الجزيرة)

ماذا أنجزت قوى الثورة والمعارضة على مدى 10 سنوات من الثورة السورية؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

بعد يوم من تهديد السيسي برد مزلزل.. تدريب جوي سوداني مصري وأثيوبيا تستعد للتعبئة الثانية لسد النهضة

التدريبات جرت في قاعدة مروي الجوية بالسودان (الجزيرة)

أطباء يصرخون في عريضة البجعة الأخيرة: فرنسا على أبواب كارثة صحية

أطباء باريس يرسمون صورة قاتمة لأوضاع المستشفيات وقدرتها على مواجهة الانتشار السريع والواسع لكورونا (رويترز)

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما