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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم مساحات نقاش صوتية.. هل يسحب تويتر سبيسز البساط من تحت كلوب هاوس؟

نشر حساب خدمة سبيسز التابع لتطبيق تويتر أمس، تغريدة أعلن فيها السماح لمستخدمي التطبيق من أصحاب أجهزة نظام أندرويد باستخدام خدمة سبيسز.

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