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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مساحات نقاش صوتية.. هل يسحب تويتر سبيسز البساط من تحت كلوب هاوس؟

نشر حساب خدمة سبيسز التابع لتطبيق تويتر أمس، تغريدة أعلن فيها السماح لمستخدمي التطبيق من أصحاب أجهزة نظام أندرويد باستخدام خدمة سبيسز.
3/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202112:40 AM (مكة المكرمة)
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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الشمال للحوثيين والجنوب للانتقالي.. عيدروس الزبيدي يثير غضبا على المنصات اليمنية

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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

الشمال للحوثيين والجنوب للانتقالي.. عيدروس الزبيدي يثير غضبا على المنصات اليمنية

24:14
(الجزيرة)

"مصر محتلة بالوكالة".. وسم يشعل مواقع التواصل ومطالب بانتشال المواطن من مستنقع الأزمات

03:07
(الجزيرة)

حذروا من الكارثة.. المنصات المصرية تتفاعل مع أسوان فكيف رد مسؤولو المحافظة؟

03:01
(الجزيرة)

ضاحي خلفان يحمّل سعود القحطاني مسؤولية مقتل خاشقجي ثم يتراجع.. ما الذي حدث؟

23:53
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