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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية

أثارت حملة “السوط لجلد البنات” جدلا واسعا على مواقع التواصل السودانية بسبب دعوات أطلقها عدد من الشباب لاستهداف الفتيات “غير المحتشمات” في الشارع بسبب لباسهن.
28/3/2021
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ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

01:56
(الجزيرة)

طالب بالالتزام بالزي المحتشم.. تصريحات مدير شرطة الخرطوم تثير الجدل على المنصات السودانية

04:31
(الجزيرة)

منحها 75 طنا من الأكسجين.. بشار الأسد يؤمن مستشفيات لبنان والمغردون يسألونه عن حال السوريين

02:17
(الجزيرة)

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

06:14
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/28)

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