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08:58
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
السوط لجلد البنات.. حملة شبابية تثير المنصات السودانية
أثارت حملة “السوط لجلد البنات” جدلا واسعا على مواقع التواصل السودانية بسبب دعوات أطلقها عدد من الشباب لاستهداف الفتيات “غير المحتشمات” في الشارع بسبب لباسهن.
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28/3/2021
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