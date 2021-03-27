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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

توفيت امرأتان وطفلان كانوا في طريقهم من لبنان إلى سوريا عبر مناطق جبلية حدودية وعرة وقاسية البرودة، حين اختفوا عدة أيام. لكنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بل ماتوا بردا.

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