البث الحي
01:56

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ما بين لبنان وسوريا.. وفاة امرأتين وطفلين بردا أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية

توفيت امرأتان وطفلان كانوا في طريقهم من لبنان إلى سوريا عبر مناطق جبلية حدودية وعرة وقاسية البرودة، حين اختفوا عدة أيام. لكنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بل ماتوا بردا.
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202109:05 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

طالب بالالتزام بالزي المحتشم.. تصريحات مدير شرطة الخرطوم تثير الجدل على المنصات السودانية

04:31
(الجزيرة)

منحها 75 طنا من الأكسجين.. بشار الأسد يؤمن مستشفيات لبنان والمغردون يسألونه عن حال السوريين

02:17
(الجزيرة)

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

06:14
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

طالب بالالتزام بالزي المحتشم.. تصريحات مدير شرطة الخرطوم تثير الجدل على المنصات السودانية

04:31
(الجزيرة)

منحها 75 طنا من الأكسجين.. بشار الأسد يؤمن مستشفيات لبنان والمغردون يسألونه عن حال السوريين

02:17
(الجزيرة)

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

06:14
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

إدانة دولية واسعة لقمع الجيش والأمن للمتظاهرين في ميانمار

(الجزيرة)

الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون شاملة.. لماذا تعتبر تحديا للولايات المتحدة؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر..طهران والصين توقعان اتفاقية تعاون شاملة.. هل هي تحدٍّ للولايات المتحدة؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد مبادرة السعودية لوقف الحرب.. لماذا صعّد الحوثي هجماته ضد المملكة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد- المساعد احتسبه والحكم رفضه.. هل هدف رونالدو المُلغى في مرمى صربيا صحيح؟

رونالدو خرج غاضبا من الملعب بعد إلغاء هدفه الصحيح (غيتي)

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

توقعات بانفراجة.. مقدمة السفينة الجانحة تحركت وهيئة قناة السويس تشير لتقدم بإعادة تعويمها

مصادر أكدت أنه جرى استئناف عمليات التعويم بعد ظهر السبت وأن مزيدا من الجهود من المقرر بذلها صباح اليوم الأحد (رويترز)

لأن صديقك الذي يقول إن الأرض مسطحة ليس مجرد شخص ساذج!