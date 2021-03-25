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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم منحها 75 طنا من الأكسجين.. بشار الأسد يؤمن مستشفيات لبنان والمغردون يسألونه عن حال السوريين

أثار قرار الرئيس السوري بشار الأسد تأمين الأكسجين للمستشفيات في لبنان جدلا واسعا على المنصات السورية واللبنانية، فما الذي حدث؟

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