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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

منحها 75 طنا من الأكسجين.. بشار الأسد يؤمن مستشفيات لبنان والمغردون يسألونه عن حال السوريين

أثار قرار الرئيس السوري بشار الأسد تأمين الأكسجين للمستشفيات في لبنان جدلا واسعا على المنصات السورية واللبنانية، فما الذي حدث؟
25/3/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

06:14
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
(الجزيرة)

"أريد ديناري".. صرخة عراقية على منصات التواصل بعد تراجع سعر العملة

02:26
(الجزيرة)

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

06:00
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

06:14
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
(الجزيرة)

"أريد ديناري".. صرخة عراقية على منصات التواصل بعد تراجع سعر العملة

02:26
(الجزيرة)

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

06:00
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