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06:14
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات
تصدر في لبنان وسم (هاشتاغ) “خلوها تفقّس” قوائم التداول المحلية بعد حملة أطلقها نشطاء لمقاطعة منتجات الدواجن والبيض بسبب غلاء أسعارها.
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24/3/2021
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