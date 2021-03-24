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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. "خلوها تفقس" حملة لبنانية على المنصات

تصدر في لبنان وسم (هاشتاغ) “خلوها تفقّس” قوائم التداول المحلية بعد حملة أطلقها نشطاء لمقاطعة منتجات الدواجن والبيض بسبب غلاء أسعارها.
24/3/2021
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(الجزيرة)

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02:26
(الجزيرة)

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

06:00
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حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

02:22
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