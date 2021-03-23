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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

أثارت قصة مقتل طفلة سودانية تدعى سماح الهادي، على يد والدها، موجة غضب في منصات التواصل السودانية، وتعدتها لتصل إلى المنصات العربية.
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202109:03 PM (مكة المكرمة)
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