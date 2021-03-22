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02:26
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"أريد ديناري".. صرخة عراقية على منصات التواصل بعد تراجع سعر العملة
أثار انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار جدلا واسعا على منصات التواصل، بعد تسجيل سعر 1460 دينارا للدولار الواحد.
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22/3/2021
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