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02:26

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"أريد ديناري".. صرخة عراقية على منصات التواصل بعد تراجع سعر العملة

أثار انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار جدلا واسعا على منصات التواصل، بعد تسجيل سعر 1460 دينارا للدولار الواحد.
22/3/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
(الجزيرة)

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

06:00
(الجزيرة)

حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

02:22
(الجزيرة)

المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟

03:30
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

04:02
(الجزيرة)

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

06:00
(الجزيرة)

حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

02:22
(الجزيرة)

المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟

03:30
شاهد المزيد
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بعد مقتل الطفلة سماح على يد والدها.. المنصات السودانية تطالب بالعدالة وتعديل القوانين

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هل تنجح المبادرة السعودية في إنهاء حرب اليمن؟

(الجزيرة)

الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار

(الجزيرة)

للقصة بقية- الجزائر وفرنسا ذاكرة الاستعمار

(الجزيرة)
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