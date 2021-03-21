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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

شهدت منصات التواصل في فرنسا والعالم الإسلامي حالة واسعة من الجدل بعد الحديث عن قرار للسلطات الفرنسية بحظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية، وذلك بدعوى حماية قيم الجمهورية الفرنسية.

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