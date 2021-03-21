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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟

شهدت منصات التواصل في فرنسا والعالم الإسلامي حالة واسعة من الجدل بعد الحديث عن قرار للسلطات الفرنسية بحظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية، وذلك بدعوى حماية قيم الجمهورية الفرنسية.
21/3/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

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(الجزيرة)

المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟

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انتهى شهر العسل بسبب حماقات الشريك.. تغريدة إماراتية احتار الناشطون في تحديد المقصود منها

03:18
(الجزيرة)

متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر

06:04
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

02:22
(الجزيرة)

المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟

03:30
(الجزيرة)

انتهى شهر العسل بسبب حماقات الشريك.. تغريدة إماراتية احتار الناشطون في تحديد المقصود منها

03:18
(الجزيرة)

متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر

06:04
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21)

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟

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الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين في مأرب وتعز وحجة.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟

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