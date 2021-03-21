search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
06:00
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بين نفي وتأكيد.. هل حظرت فرنسا الذبح الحلال؟
شهدت منصات التواصل في فرنسا والعالم الإسلامي حالة واسعة من الجدل بعد الحديث عن قرار للسلطات الفرنسية بحظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية، وذلك بدعوى حماية قيم الجمهورية الفرنسية.
اقرأ المزيد
21/3/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟
play
02:22
المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟
play
03:30
انتهى شهر العسل بسبب حماقات الشريك.. تغريدة إماراتية احتار الناشطون في تحديد المقصود منها
play
03:18
متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر
play
06:04
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟
play
02:22
المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟
play
03:30
انتهى شهر العسل بسبب حماقات الشريك.. تغريدة إماراتية احتار الناشطون في تحديد المقصود منها
play
03:18
متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر
play
06:04
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/21)
ما وراء الخبر- الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
الجيش اليمني يؤكد تقدمه ضد الحوثيين في مأرب وتعز وحجة.. ما الأهمية الإستراتيجية لذلك؟
أبو تريكة شخصية الأسبوع ومأساة مستشفى السلط حدثه الأبرز
الأكثر قراءة
في الذكرى الـ17 لاستشهاده.. كيف تجرأت إسرائيل على اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟
الصفدي: الاتفاقية لا تسمح للقوات الأميركية بالقتال في الأردن.. والعرموطي: تنتهك سيادة المملكة
الاستخبارات الصينية.. كيف تُحول شعبا بأكمله إلى جواسيس؟
بوثائق مسربة وشهادات حصرية.. ما خفي أعظم يكشف أسرار العنف والجريمة المنظمة داخل الخط الأخضر