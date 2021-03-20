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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

حفيد نابليون جاء الجزائر خاطبا.. هل يصلح الزواج ما أفسده التاريخ؟

أثارت قصة زواج بين الجزائر وفرنسا جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل، فالأمر يتعلق بزواج يواكيم تشارلز نابليون حفيد الإمبراطور نابليون بونابرت من الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي.
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202109:29 PM (مكة المكرمة)
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