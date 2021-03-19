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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

المنصات المصرية تطالب بـ"حق محمد يوسف".. ما القصة؟

اجتاح وسم (هاشتاغ) “حق محمد يوسف” منصات التواصل الاجتماعي المصرية، للمطالبة بإحقاق العدالة بالقصاص للشاب محمد يوسف الذي قُتل على يد ضابط شرطة من قسم شرطة شبين القناطر، وفق روايات الأهالي.
19/3/2021
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