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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر

سقط الطفل السوري حسن الزعلان (10 سنوات) في بئر بعمق 22 مترا عندما كان يعمل مع والده في ريف إدلب بسوريا، وما يزال عالقا فيه حتى اللحظة.
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202109:02 PM (مكة المكرمة)
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غرّد عن مكة المكرمة وإيران.. ضاحي خلفان يغضب السعوديين من جديد

02:51
(الجزيرة)

مقتل طالب في حرم جامعته بهدف سرقة هاتفه.. حادثة تثير احتجاجات وغضبا واسعا بالسودان

02:39
(الجزيرة)

تونس.. تفاصيل وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت

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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/17)

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