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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم متمنين حدوث معجزة ليخرج حيا.. المنصات السورية تتفاعل مع طفل سوري سقط ببئر

سقط الطفل السوري حسن الزعلان (10 سنوات) في بئر بعمق 22 مترا عندما كان يعمل مع والده في ريف إدلب بسوريا، وما يزال عالقا فيه حتى اللحظة.

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