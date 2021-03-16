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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تحسروا على تلك الأيام.. الأردنيون يتذكرون مطالبتهم تامر بالعودة للحجر قبل عام

عاد وسم “ارجع يا تامر” لصدارة الترند الأردني بعد مرور عام على الحادثه، حيث طالب الأردنيون حينها تامر بالعود إلى الحجر الصحي في بداية ظهور فيروس كورونا في البلاد.

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