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02:51
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
غرّد عن مكة المكرمة وإيران.. ضاحي خلفان يغضب السعوديين من جديد
أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق موجة غضب على المنصات السعودية، وذلك بعد تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، دعا فيها لجمع مقاتلين دفاعا عن مكة المكرمة.
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15/3/2021
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