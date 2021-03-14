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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مقتل طالب في حرم جامعته بهدف سرقة هاتفه.. حادثة تثير احتجاجات وغضبا واسعا بالسودان

ثارت موجة غاضبة على مواقع التواصل بعد مقتل طالب طعنا في جامعة أم درمان الإسلامية، وسط مطالبات بحماية الطلاب تحت وسم “مقتل طالب مقتل أمة”.
14/3/2021
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04:21
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23:43
(الجزيرة)

دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات

05:24
(الجزيرة)

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

04:51
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