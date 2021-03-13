البث الحي
04:21

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تونس.. تفاصيل وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت

أعلنت السلطات التونسية وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت في المنطقة الصناعية بمدينة قابس جنوب البلاد.
13/3/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"أبو تريكة مش إرهابي".. وسم يجتاح منصات التواصل دفاعا عن "أمير القلوب"

23:43
(الجزيرة)

دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات

05:24
(الجزيرة)

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

04:51
(الجزيرة)

متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه

08:57
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"أبو تريكة مش إرهابي".. وسم يجتاح منصات التواصل دفاعا عن "أمير القلوب"

23:43
(الجزيرة)

دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات

05:24
(الجزيرة)

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

04:51
(الجزيرة)

متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه

08:57
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

بعد الإجماع بمحلس الأمن للمرة الأولى.. هل تستجيب القوى الدولية وتسحب المرتزقة من ليبيا؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر.. ماذا يعني الإجماع داخل مجلس الأمن على إخراج المرتزقة؟

(الجزيرة)

عقد على الثورة.. رياض حجاب: الثورة السورية لم تنته والتغيير قادم

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء الكندي يرفض طلب الجبري رفع تجميد أصوله عالميا

سعد الجبري يواجه دعوى بكندا تتهمه باختلاس أموال كانت مخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب بالسعودية (الجزيرة)

نفذتها طائرة مسيرة.. ضربات جوية تستهدف مدينة أوباري جنوبي ليبيا

القصف على أوباري وقع فجر الأحد ولم يتبين على الفور المواقع المستهدفة بالتحديد (رويترز)

حادثة مستشفى السلط.. جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني بحضور الحكومة ووزير الداخلية مُكلف بالصحة

حادثة وفيات مستشفى السلط شغلت الشارع الأردني وسط مطالبات برحيل الحكومة(الجزيرة)

8 تطبيقات يجب على مستخدمي هواتف أندرويد حذفها.. يمكنها الاستيلاء على حساباتك المصرفية

لا تصيب البرامج الضارة التطبيقات المصرفية فحسب ولكنها تتيح لجهات خارجية الوصول لهاتفك المحمول عن بعد (رويترز)