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04:21
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
تونس.. تفاصيل وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت
أعلنت السلطات التونسية وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت في المنطقة الصناعية بمدينة قابس جنوب البلاد.
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13/3/2021
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