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05:24
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات
أثار تصريح صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، حول تسريب وثائق رسمية وقرارات حكومية، جدلا واسعا على المنصات الأردنية.
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11/3/2021
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