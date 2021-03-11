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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات

أثار تصريح صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، حول تسريب وثائق رسمية وقرارات حكومية، جدلا واسعا على المنصات الأردنية.
11/3/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

04:51
(الجزيرة)

متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه

08:57
(الجزيرة)

غضب من تدهور سعر الليرة.. "الإطارات المشتعلة" تملأ الشوارع والمنصات اللبنانية

05:16
(الجزيرة)

"فاشيون ومروّجون لكراهية الإسلام".. اتهامات لأستاذين بمعهد فرنسي تعيد جدل الإسلاموفوبيا

03:40
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

القصة الكاملة لمقتل حسن.. أجبره أفراد الشرطة المصرية على اقتحام وكر لتجار المخدرات فقُتل بـ3 رصاصات

04:51
(الجزيرة)

متحرش المعادي.. غضب في المنصات المصرية والداخلية تؤكد القبض عليه

08:57
(الجزيرة)

غضب من تدهور سعر الليرة.. "الإطارات المشتعلة" تملأ الشوارع والمنصات اللبنانية

05:16
(الجزيرة)

"فاشيون ومروّجون لكراهية الإسلام".. اتهامات لأستاذين بمعهد فرنسي تعيد جدل الإسلاموفوبيا

03:40
شاهد المزيد
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)

(الجزيرة)

اجتماع قطر وروسيا وتركيا.. هل اقترب حل الأزمة السورية؟

(الجزيرة)

المشاء – لغة برايل

(الجزيرة)

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يفهمون الرسائل الدولية بشكل خاطئ والمشروع الإيراني يستهدف المنطقة وليس اليمن فقط

(الجزيرة)
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