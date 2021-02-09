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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ضحايا لقمة العيش.. منصات التواصل تشتعل حزنا وغضبا بعد مصرع 28 عاملا بالمغرب

عمت حالة من الصدمة والذهول منصات التواصل الاجتماعي المغربية والعربية إثر الأنباء عن مصرع 28 شخصا بعد غرق مصنع نسيج غير مرخص في مدينة طنجة. .
9/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202108:38 PM (مكة المكرمة)
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02:10
(الجزيرة)

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