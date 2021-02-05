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23:06
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
اتهامات للحكومة بالسعي للتربح من كورونا.. ناشطون مصريون ينتقدون "سبوبة اللقاح"
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالغضب مما وصفه ناشطون بـ”سبوبة اللقاح” بعد اتهامات للحكومة بالسعي لبيع لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بأضعاف سعر تصنيعه.
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5/2/2021
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