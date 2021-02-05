البث الحي
23:06

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

اتهامات للحكومة بالسعي للتربح من كورونا.. ناشطون مصريون ينتقدون "سبوبة اللقاح"

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالغضب مما وصفه ناشطون بـ”سبوبة اللقاح” بعد اتهامات للحكومة بالسعي لبيع لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بأضعاف سعر تصنيعه.
5/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

حتى تعتذر باريس.. 100 يوم ومقاطعة المنتجات الفرنسية متواصلة

07:29
(الجزيرة)

بعد توصيفها الخاطئ لتركيبة أحد لقاحات كورونا.. وزيرة الصحة المصرية حديث المنصات المصرية

06:53
(الجزيرة)

"غلطة عقيلة".. قتلت الليبيين وأشعلت منصات التواصل ومطالبات بمحاكمته

06:24
(الجزيرة)

استدرجها ثم قتلها.. تفاصيل مقتل عارضة الأزياء زينة على يد زوجها تثير غضب مواقع التواصل

03:00
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

حتى تعتذر باريس.. 100 يوم ومقاطعة المنتجات الفرنسية متواصلة

07:29
(الجزيرة)

بعد توصيفها الخاطئ لتركيبة أحد لقاحات كورونا.. وزيرة الصحة المصرية حديث المنصات المصرية

06:53
(الجزيرة)

"غلطة عقيلة".. قتلت الليبيين وأشعلت منصات التواصل ومطالبات بمحاكمته

06:24
(الجزيرة)

استدرجها ثم قتلها.. تفاصيل مقتل عارضة الأزياء زينة على يد زوجها تثير غضب مواقع التواصل

03:00
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

خلط الأوراق مرة أخرى.. هل يحول الموقف الأميركي دون بقاء اتفاق السلام مع حركة طالبان؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- عين مبعوثا أميركيا خاصا.. ما خطة بايدن لإنهاء حرب اليمن؟

(الجزيرة)

أميركا.. سجالات حول السياسة والإرهاب الداخلي

(الجزيرة)

عين مبعوثا أميركيا لها.. ما خطة بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

دخلت منعطفا متعرجا.. 4 قضايا تحدد بوصلة علاقات إدارة بايدن بتركيا

أردوغان (يمين) مع بايدن أثناء لقاء جمعهما في البيت الأبيض في مارس/آذار 2016 (رويترز)

فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني

زيدان: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا (رويترز)

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

لماذا أرجأ نتنياهو زيارته للإمارات والبحرين؟ وماذا اشترط السيسي لاستقباله بالقاهرة؟

لقاء السيسي (يمين) ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2017 (رويترز)