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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

100 يوم على مقاطعة المنتجات الفرنسية.. وسم يشعل منصات التواصل

تفاعل المشاركون في حملة مقاطعة البضائع الفرنسية مع وصولها إلى يومها الـ100 على التوالي، عبر وسم “مئوية المقاطعة الفرنسية” الذي شهد تفاعلا واسعا على تويتر.
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202109:01 PM (مكة المكرمة)
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