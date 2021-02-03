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06:53
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وزيرة الصحة المصرية في ورطة.. تصريحاتها كشفت جهلها بتركيبة أحد لقاحات كورونا
أثارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد جدلا على المنصات المصرية بعد حديثها عن تركيبة لقاح أسترازينيكا وادعائها أن اللقاح يعمل بالفيروس الحي المضعف، فيما يعمل الفيروس فعليا بتقنية الناقل الفيروسي.
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3/2/2021
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آخر تحديث: 3/2/2021
11:06 PM (مكة المكرمة)
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