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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ضاحي خلفان يحمّل سعود القحطاني مسؤولية مقتل خاشقجي ثم يتراجع.. ما الذي حدث؟

أثارت تغريدة لافتة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي -والتي حمّل فيها سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي- ردود فعل واسعة، قبل أن يعود ويحذفها.
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202108:59 PM (مكة المكرمة)
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