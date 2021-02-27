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23:53
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
ضاحي خلفان يحمّل سعود القحطاني مسؤولية مقتل خاشقجي ثم يتراجع.. ما الذي حدث؟
أثارت تغريدة لافتة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي -والتي حمّل فيها سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي- ردود فعل واسعة، قبل أن يعود ويحذفها.
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27/2/2021
-
|
آخر تحديث: 27/2/2021
08:59 PM (مكة المكرمة)
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