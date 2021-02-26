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03:16
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
تعدد الزوجات بمصر.. جدل وسخرية على شبكات التواصل من مشروع قانون بالبرلمان
أثار مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان جدلا واسعا في المنصات المصرية، ويقضي هذا القانون الذي ينظم الأحوال الشخصية بحبس الرجل إذا تزوج مرة أخرى دون علم زوجته الأولى.
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26/2/2021
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