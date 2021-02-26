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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تعدد الزوجات بمصر.. جدل وسخرية على شبكات التواصل من مشروع قانون بالبرلمان

أثار مشروع قانون جديد يناقشه البرلمان جدلا واسعا في المنصات المصرية، ويقضي هذا القانون الذي ينظم الأحوال الشخصية بحبس الرجل إذا تزوج مرة أخرى دون علم زوجته الأولى.
26/2/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

اجتهد فأخطأ أم ارتكب جريمة.. ناشطون لبنانيون يحاسبون وزير الصحة لثغرة في توزيع لقاح كورونا

05:23
(الجزيرة)

احتلال وأكبر مصيبة.. هكذا وصف ناشطون مصريون قانون الشهر العقاري بأثر رجعي

07:26
(الجزيرة)

أصحاب "أندرويد" سعداء.. "تويتر" ينافس "كلوب هاوس" في المحادثات الصوتية

24:20
(الجزيرة)

اختراق تطبيق كلوب هاوس.. كيف تعلمون أن بياناتكم سُربت؟ وماذا يمكنكم فعله لحمايتها؟

21:54
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

اجتهد فأخطأ أم ارتكب جريمة.. ناشطون لبنانيون يحاسبون وزير الصحة لثغرة في توزيع لقاح كورونا

05:23
(الجزيرة)

احتلال وأكبر مصيبة.. هكذا وصف ناشطون مصريون قانون الشهر العقاري بأثر رجعي

07:26
(الجزيرة)

أصحاب "أندرويد" سعداء.. "تويتر" ينافس "كلوب هاوس" في المحادثات الصوتية

24:20
(الجزيرة)

اختراق تطبيق كلوب هاوس.. كيف تعلمون أن بياناتكم سُربت؟ وماذا يمكنكم فعله لحمايتها؟

21:54
شاهد المزيد
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