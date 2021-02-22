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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم ما أثمن هدية قدمتموها لوالديكم؟ شاهد.. شاب يتبرع بكبده لوالدته في عيد ميلادها

“ابني قدّم لي حياة جديدة هدية في عيد ميلادي”.. هكذا تحكي دَلجين المحمود قصتها، فما قصة هدية الابن البار لأمه في عيد ميلادها الـ 48؟

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