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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ما أثمن هدية قدمتموها لوالديكم؟ شاهد.. شاب يتبرع بكبده لوالدته في عيد ميلادها

“ابني قدّم لي حياة جديدة هدية في عيد ميلادي”.. هكذا تحكي دَلجين المحمود قصتها، فما قصة هدية الابن البار لأمه في عيد ميلادها الـ 48؟
22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202108:46 PM (مكة المكرمة)
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21:54
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03:18
(الجزيرة)

بعد قرار إجراء الامتحانات حضوريا في ظل كورونا.. وسم "إقالة وزير التعليم العالي" يتصدر الترند المصري

24:17
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هل توجد حياة على المريخ؟ رواد منصات التواصل يترقبون الإجابة من المركبة الفضائية

24:04
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