21:54

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم اختراق تطبيق كلوب هاوس.. كيف تعلمون أن بياناتكم سُربت؟ وماذا يمكنكم فعله لحمايتها؟

أثير جدل حول عوامل الأمان، بعد نشر تقرير لموقع بلومبيرغ أكد قيام شخص على الأقل باختراق غرف منصة “كلوب هاوس” التي ذاع صيتها مؤخرا.

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