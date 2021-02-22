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21:54

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

اختراق تطبيق كلوب هاوس.. كيف تعلمون أن بياناتكم سُربت؟ وماذا يمكنكم فعله لحمايتها؟

أثير جدل حول عوامل الأمان، بعد نشر تقرير لموقع بلومبيرغ أكد قيام شخص على الأقل باختراق غرف منصة “كلوب هاوس” التي ذاع صيتها مؤخرا.
22/2/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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07:17
(الجزيرة)

عمره 3 سنوات.. ظهور أصغر مختف قسريا في مصر بعد 714 يوما بأمن الدولة

03:18
(الجزيرة)

بعد قرار إجراء الامتحانات حضوريا في ظل كورونا.. وسم "إقالة وزير التعليم العالي" يتصدر الترند المصري

24:17
(الجزيرة)

هل توجد حياة على المريخ؟ رواد منصات التواصل يترقبون الإجابة من المركبة الفضائية

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