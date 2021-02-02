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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "غلطة عقيلة".. قتلت الليبيين وأشعلت منصات التواصل ومطالبات بمحاكمته

أصبح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حديث منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد وصفه الهجوم الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة طرابلس بـ”الخطأ”.

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