07:31

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم أنقذوا جنات ولكن دازاريا شنقت نفسها.. هل شهرة مواقع التواصل تقود المراهقين إلى الانتحار؟

تكررت حالات الانتحار هذا الشهر على مواقع التواصل، وانشغل مستخدمو “تيك توك” بحالة المدونة جنات السيسي، التي تناولت مجموعة من الحبوب أمام المتابعين؛ ليتم إنقاذها إثر تدخل سريع ونقلها للمستشفى.

اقرأ المزيد