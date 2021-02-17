البث الحي
07:31

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أنقذوا جنات ولكن دازاريا شنقت نفسها.. هل شهرة مواقع التواصل تقود المراهقين إلى الانتحار؟

تكررت حالات الانتحار هذا الشهر على مواقع التواصل، وانشغل مستخدمو “تيك توك” بحالة المدونة جنات السيسي، التي تناولت مجموعة من الحبوب أمام المتابعين؛ ليتم إنقاذها إثر تدخل سريع ونقلها للمستشفى.
17/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

السيسي طالب المصريين بتحديد النسل لتحسين أوضاعهم المعيشية.. كيف رد عليه النشطاء؟

02:35
(الجزيرة)

الحاجة قاسم مشترك بينهم.. أطفال العراق واليمن حديث المنصات

23:33
(الجزيرة)

أصابت العرب بالدهشة.. كيف صمدت مباني اليابان أمام الزلزال المدمر؟

02:51
(الجزيرة)

ماتوا عطشا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عائلة سودانية ضلت الطريق في الصحراء الليبية

09:17
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

السيسي طالب المصريين بتحديد النسل لتحسين أوضاعهم المعيشية.. كيف رد عليه النشطاء؟

02:35
(الجزيرة)

الحاجة قاسم مشترك بينهم.. أطفال العراق واليمن حديث المنصات

23:33
(الجزيرة)

أصابت العرب بالدهشة.. كيف صمدت مباني اليابان أمام الزلزال المدمر؟

02:51
(الجزيرة)

ماتوا عطشا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عائلة سودانية ضلت الطريق في الصحراء الليبية

09:17
شاهد المزيد
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/2/17)

(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/16)

(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الربيع العربي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

في أولى مقابلاته بعد مغادرة البيت الأبيض.. ترامب: بايدن مضطرب عقليا وتويتر ممل

ترامب لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024 (رويترز)

واشنطن بوست: بايدن تعامل مع نتنياهو بازدراء لأسباب وجيهة

بايدن (يسار) مع نتنياهو خلال زيارة سابقة لإسرائيل عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي (رويترز)

عاصفة ثلجية في الشرق الأوسط.. معاناة اللاجئين السوريين تتعمق والأردن يعلن عطلة رسمية والبياض يغطي قمم القدس

الثلوج تتساقط على المسجد الأقصى وحوله (الأوروبية)